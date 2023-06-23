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الجمعة، 23-06-2023 04:56 م

مديرية زراعة الزرقاء تنهي تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية في الهاشمية

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الوكيل الاخباري - أنهت مديرية زراعة الزرقاء تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية بالقرب من مركز زراعي منطقة الهاشمية.

وقالت مديرة زراعة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سيتم زراعة أكثر من 2000 شجرة على مساحة تقدر بخمسين دونمًا خلال المرحلة الأولى من المشروع، مبينة أنه تم تهيئة البنية التحتية للمساحة المخصصة للبدء بزراعتها خلال الموسوم المطري المقبل في كانون أول المقبل.

وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 400 دونم، منوهة بأن زراعة الأشجار الحرجية سيتوزع على أربعة مراحل، حيث تشهد كل مرحلة من المشروع زراعة 50 دونمًا بأكثر من 2000 شجرة حرجية .

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