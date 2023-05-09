مديرية شباب البلقاء تنفذ العديد من الأنشطة الشبابية

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية شباب البلقاء العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية في المراكز الشبابية؛ إذ نظم مركز شباب يرقا "مبادرة يداً بيد لقرية أجمل" تخللها تكريم عمال الوطن.

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وأقام مركز شباب ماحص برنامج المشاريع الصغيرة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني الهادف إلى تعريف الشباب بالمشاريع الصغيرة وآليات التسويق الإلكتروني وتحديد الاحتياجات والفئات المستهدفة.



وأطلق مركز شباب السلط مبادرة "لا للمخدرات" الهادفة إلى توعية الشباب بالآثار السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع، في حين نفذ مركز شباب العارضة النموذجي دورة لغة إنجليزية للشباب أعضاء المركز ضمن محور الشباب والتعليم؛ بهدف تنمية وتعزيز قدرات الشباب في اللغة الإنجليزية.



ونظم مركز شباب أم العمد ورشة حول الاستخدام الآمن للإنترنت لتوعية الشباب و حمايتهم من مخاطر استخدامات الإنترنت، وذلك ضمن استراتيجية نشر التوعية في مجال أمن المعلومات، التي ينفذها المركز من خلال حملات توعية مختلفة.



وفي مركز شباب عيرا، أقيمت بطولة تنس طاولة بهدف تعزيز الروح الرياضية لدى الشباب، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم وتشجيعهم على التنافس الشريف، وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب، ونشرها واستثمار أوقات فراغهم، بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية والمجتمع بالفائدة.