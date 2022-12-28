مديرية شباب الزرقاء تنفذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات النوعية

الوكيل الاخباري- نفذت مديرية شباب محافظة الزرقاء، مجموعة من الأنشطة والمبادرات النوعية في المراكز الشبابية التابعة لها خلال الشهر الحالي، تضمنت ورشات تدريبية ومبادرات نوعية.

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وتهدف الورشات إلى تنمية المهارات الحياتية للشباب ومهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، ورفع مستوى الوعي لديهم بمجموعة من القضايا الهامة كالتغير المناخي، ومكافحة المخدرات والسلوكيات الاجتماعية الآمنة.



وقال مدير شباب الزرقاء الدكتور خالد العموش إنه اختتمت في مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي دورة المهارات الحياتية والتي نفذت وجاهياً بحضور 15 شاباً وشابةً من أعضاء المركز، والتي تنفذ ضمن البرنامج التدريبي لمراكز أورانج الرقمية، حيث تعقد ضمن أربعة مجالات رئيسية هي (مهارات التوظيف، المهارات الحياتية، الثقافة الرقمية، ومهارات الريادة والابتكار).



وأوضح أن هذه الدورات تهدف إلى دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف لديهم، أو دعمهم في إنشاء مشروعاتهم الريادية، حيث تضمنت التدريبات الحديث عن المهارات وأنواعها، وتدريبات حول مهارات إدارة الذات، وإدارة الوقت، ومهارة إدارة التغيير، وتطبيقات عملية على نظرية لوين في التغيير، والكتابة التقنية، ومهارات العرض والتقديم ومهارات التواصل.



وأضاف الدكتور العموش أن المديرية نفذت في مركز شباب وشابات الظليل حملة للتوعية بالتغير المناخي بمشاركة 30 شابةً من أعضاء المركز، بهدف رفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي بالمسؤولية تجاه المناخ، وتعزيز قيم المواطنة البيئية، وتزويد المشاركات بالمعارف والمهارات للعمل كبناة سلام بيئي.