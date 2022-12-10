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السبت، 10-12-2022 10:44 م

فوز كتلة النهضة وفق النتائج الأولية لانتخابات "تجارة الزرقاء"

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الوكيل الاخباري - أسفرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء التي جرت في مقر الغرفة بالزرقاء اليوم السبت، عن فوز كتلة النهضة بمقاعد مجلس إدارة الغرفة الـ9، وفق رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة الزرقاء سامر القطارنة.

وتضم كتلة النهضة : حسين شريم 519 صوتا، جهاد المرايرة 468 صوتا، عماد أبو البندورة 463 صوتا، خالد عبد الباري الزواهرة 411 صوتا، باسم الكيلاني 408 أصوات، زياد البغال 404 أصوات، فايز اسكاكا 402 صوتا، محمد منير أرسلان 397 صوتا، وموسى أبو لاوي 397 صوتا.

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