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الإثنين، 08-05-2023 06:22 م

مدير الأمن العام يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة التّميّز الأمنيّ

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الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة التّميّز الأمنيّ لمرتبات مديرية الأمن العام على المستوى الفردي والوحدات الفائزة على المستوى المؤسسي لعام ٢٠٢٢م .

وأكَّد اللواء المعايطة، أنَّ ما حقّقه الفائزون بهذه الجوائز على المستويين الفردي والجماعي، هو ثمرة عمل دؤوب متميّز في أداء المهام والواجبات الموكولة إليهم ، والتي حرصوا على تنفيذها بأعلى درجات الحرفيّة والتّميّز ، مباركاً لهم فوزهم بهذه الجوائز لتكون حافزاً لهم ولزملائهم نحو المزيد من البذل والعطاء .

وبيَّن اللواء المعايطة، أن رسالة مديرية الأمن العام هي رسالة إنسانيّة وأمنيّة ومجتمعيّة، وتمثّل للوطن وأبنائه مؤسّسة عصرية قادرة على تقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين ، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد ، والاستمرارية في العمل على مدار الساعة لتنفيذ الواجبات المنوطة بها ، من خلال تأهيل المرتّبات للتعامل مع المواطنين بكل حرفية ومهنية عالية ، وبشكل يضمن تحقيق الأهداف الوطنية والإستراتيجية لحماية مقدّرات الوطن وإنفاذ القانون مع مراعاة احترام وصون حقوق وكرامة الإنسان .

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