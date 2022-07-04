الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدوريات الخارجية : ضبط حدث يقود ونش

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار بضواحي شيكاغو

قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

عمر العبداللات : لن اشارك في مهرجان جرش

اتفاقية تعاون بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية

توجيهية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها الخامس

الإثنين، 04-07-2022 03:56 م

مدير الأمن العام يلتقي وزير التنمية الاجتماعية

0e132314-1a99-4ab2-ba78-3737e227e0d6


الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح . 

وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في شتى المجالات ذات العلاقة بواجباتهما وسبل فتح افق جديدة للتعاون بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة من الجانبين.

اضافة اعلان

 

وأكَّد وزير التنمية الاجتماعية على الدور الفاعل الذي اضطلعت به مديرية الامن العام من خلال سياسة الانفتاح والتشارك مع مؤسسات الدولة كافة ولا سيَّما وزارة التنمية الاجتماعية .


ومن جانبه أكّد مدير الامن العام على أن مديرية الامن العام مستمرة بمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات واجباتها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وصولا للأهداف المرجوة من ذلك التعاون والتشاركية القائمة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.


وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالعمل التشاركي للوقوف والتصدي لكافة الظواهر المجتمعية السلبية ووضع حد لها وفق القوانين والأنظمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222719504853092151

الدوريات الخارجية : ضبط حدث يقود ونش

1

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

eee

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

2

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

620223019585600967793

قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

wwwww

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

أخبار متعلقة
289079820_5292580497489376_4040395338862016187_n

رقيب سير يكشف تفاصيل العثور على طفل تاه عن والديه في إربد

tm_4

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

620227105443392079655

الدوريات الخارجية تحذر السائقين على الصحراوي

main_image62adb644db561

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

main_image62ad8b290de3c

الدوريات الخارجية: تسهيلات لسكان المريغة رغم تحويلات الصحراوي

56992

المفلح: العمل جارٍ على إنشاء صندوق للمسنين