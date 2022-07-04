مدير الأمن العام يلتقي وزير التنمية الاجتماعية

الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح .



وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في شتى المجالات ذات العلاقة بواجباتهما وسبل فتح افق جديدة للتعاون بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة من الجانبين.

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وأكَّد وزير التنمية الاجتماعية على الدور الفاعل الذي اضطلعت به مديرية الامن العام من خلال سياسة الانفتاح والتشارك مع مؤسسات الدولة كافة ولا سيَّما وزارة التنمية الاجتماعية .



ومن جانبه أكّد مدير الامن العام على أن مديرية الامن العام مستمرة بمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات واجباتها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وصولا للأهداف المرجوة من ذلك التعاون والتشاركية القائمة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.



وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالعمل التشاركي للوقوف والتصدي لكافة الظواهر المجتمعية السلبية ووضع حد لها وفق القوانين والأنظمة.