الجمعة 16-12-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء للأردنيين: الوطن يمر بمحنة عظيمة وعلينا مراعاة مصلحته

الملك يرافقه الأمير الحسن يقدمون واجب العزاء بالشهيد العقيد الدلابيح في جرش - صور

الفراية: جلالة الملك يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد الدلابيح

وزير الأوقاف: دماء الناس وأعراضهم حرام لا يقبل الله انتهاكها

مدير الأمن لنجل الشهيد الدلابيح: أنا زي أبوك

النواب: القصاص سيطال قتلة الدلابيح

الأمن العام: إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا بالمملكة

بني حسن: غير مرحب بالحكومة في عزاء الدلابيح .. ومهلة 3 ايام لكشف القاتل

مؤتمر صحفي للفراية والشبول والمعايطة بعد قليل

مراسم عسكرية لتشييع الشهيد الدلابيح - صور

عاجل

المعايطة: إطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن كان بشكل مباشر

الجمعة، 16-12-2022 03:35 م

مدير الأمن لنجل الشهيد الدلابيح: أنا زي أبوك

2b97ef7d-e05f-4565-b50a-ea1ec58e71b7


الوكيل الإخباري - احتضن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، محمد نجل شهيد الواجب العقيد عبدالرزاق الدلابيح، عقب تشييع جثمانه اليوم الجمعة.

وقال المعايطة لنجل الشهيد بعد ان احتضنه وقبله: "أنا زي أبوك".

اضافة اعلان

 

وشدد مدير الأمن العام لذوي الشهيد الدلابيح أنه سيتم القبض على قاتل الشهيد.

وشيعت أعداد كبيرة عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة شهيد الواجب العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بجرش.


كما شارك كبار ضباط الأمن العام والقيادات الأمنية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وآلاف المواطنين في تشييع جثمان الشهيد الدلابيح في جرش


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8aa784ba-دار-الإفتاء-العام-الأردنية

الإفتاء للأردنيين: الوطن يمر بمحنة عظيمة وعلينا مراعاة مصلحته

1

الملك يرافقه الأمير الحسن يقدمون واجب العزاء بالشهيد العقيد الدلابيح في جرش - صور

445442

المعايطة: إطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن كان بشكل مباشر

رررر

الفراية: جلالة الملك يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد الدلابيح

aXsmF474uRF4Qzg8bxxSLMfyIkew1opwjJ34PvXd

وزير الأوقاف: دماء الناس وأعراضهم حرام لا يقبل الله انتهاكها

image

الأمن العام: إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا بالمملكة

أخبار متعلقة
320209851_1101136563848240_932058300655959314_n

دفن الشهيد الدلابيح بعد ظهر اليوم في بلدة الكفير بجرش

112022149725917658633

تصادم صهريج محمل بالفوسفوريك ومركبة شحن بوادي اليتم

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منتزه للمواطنين في ثغرة عصفور

f

مدير الأمن العام يلتقي وزير الدولة في وزارة الداخلية الرومانية

الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

ce017fb3-3238-474c-847e-ab0ebf1bc7b2

مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين - أسماء