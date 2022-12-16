مدير الأمن لنجل الشهيد الدلابيح: أنا زي أبوك

الوكيل الإخباري - احتضن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، محمد نجل شهيد الواجب العقيد عبدالرزاق الدلابيح، عقب تشييع جثمانه اليوم الجمعة.



وقال المعايطة لنجل الشهيد بعد ان احتضنه وقبله: "أنا زي أبوك".



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وشدد مدير الأمن العام لذوي الشهيد الدلابيح أنه سيتم القبض على قاتل الشهيد.



وشيعت أعداد كبيرة عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة شهيد الواجب العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بجرش.



كما شارك كبار ضباط الأمن العام والقيادات الأمنية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وآلاف المواطنين في تشييع جثمان الشهيد الدلابيح في جرش

