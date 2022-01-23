مدير الامن العام : الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية خلال الأحوال الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على المستوى المتقدم الذي وصلت له كوادر الدفاع المدني ، وما يقدموه للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خدمات إسعاف وإنقاذ وإطفاء وخدمات إنسانية شاملة .

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وأشار مدير الامن العام خلال زيارته مديرية الدفاع المدني الى انه ومنذ مباشرة دمج الاجهزة الامنية كان للدفاع المدني الاولوية في عمليات التطوير والتأهيل ، ودخلنا في سباق مع الزمن لإدخال أحدث المنظومات الحديثة لمنظومة الحماية المدنية ، وهو ما ظهر جلياً من خلال التعامل مع جائحة كورونا وما فرضته من ظروف وواجبات استثنائية .

مؤكداً أننا لم ندخر جهداً في الاستمرار في هذه العملية وبما يمكن كوادر الدفاع المدني من إنفاذ واجباتهم وتقديم خدمات إضافية والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات السابقة.

مشدداً على ضرورة ان يحظى متلقو الخدمة بذات الخدمات اينما كانوا على ثرى الاردن وبذات الكفاءة ، مشيراً الى ما تحقق من انجاز في خفض زمن الاستجابة ونتطلع للمزيد مستقبلاً.

ووجه الحواتمة الى ضرورة تفعيل الخطط اللازمة كافة للتعامل مع المنخفض الجوي القطبي الذي سيؤثر على المملكة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم وبين مختلف تشكيلات الامن العام وتسخير الامكانات والمعدات والآليات المخصصة كافة ووضعها في الميدان للاستجابة لأية نداءات او حوادث -لا قدر الله- بكل كفاءة وسرعة واقتدار.

وأوعز اللواء الحواتمة بضرورة الاستمرار بتأهيل الكوادر البشرية من مسعفين ومنقذين ، ومتابعة تحديث أسطول مركبات الإسعاف والإنقاذ وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة، لتمكن طواقمها من القيام بواجبهم وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ على أكمل وجه واستخدام أنظمة تحديد المواقع لتسهيل سرعة وصول الفرق المتخصصة لموقع الحدث بالسرعة القصوى .

 

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