السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الضمان: التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق على من لديهم أقل من (84) اشتراكا

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السبت، 17-09-2022 04:08 م

مدير الضمان: التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق على من لديهم أقل من (84) اشتراكا

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن جميع التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق فقط على من لديهم أقل من (84) اشتراك في نهاية العام الجاري.

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وبين الرحاحلة خلال لقاء في غرفة تجارة عمان: استطعنا خلال الأعوام الثلاث الماضية الانتقال من الإعلام التقليدي النمطي إلى الإعلام المؤسسي التفاعلي.

 

وأشار إلى أن التعديلات المرتبطة باحتساب متوسط الأجر ستطبق على المشتركين ممن تقل اشتراكاتهم عن (120) اشتراك في نهاية العام الحالي، و (90%) من المشتركين لن يتأثروا بالآلية الجديدة.

 

واكد الرحاحلة على ان حساب التكافل الاجتماعي سيشكل انطلاقة جديدة ونوعية في خدمات الضمان الاجتماعي، منوهاً الى انه في حال إقرار القانون، سيبدأ حساب التكافل الاجتماعي بتقديم دعم تكاليف التعليم اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.


 




 

 


 

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