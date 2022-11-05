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السبت، 05-11-2022 06:54 م

اتفاقية بين البحوث الزراعية والفاو حول الاستخدام الأمثل لمصادر المياه غير التقليدية

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الوكيل الاخباري - وقع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن نبيل عساف، اليوم السبت، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بحثي في مجال استخدام مصادر المياه غير التقليدية والمخالفات العضوية في إنتاج اشتال الأشجار الحرجية والمحاصيل، في محطات المركز وداخل مخيم الزعتري.

وأشار حداد إلى اعتزازه بالشراكة مع الجهات المانحة لا سيما منظمة "الفاو" التي لها دور بارز في تطوير وتنمية القطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق بتحديات المناخ والمياه والطاقة والزراعة، لافتاً إلى أن مركز البحوث الزراعية ومنذ تأسيسه يبحث عن حلول مناسبة للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي . 

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