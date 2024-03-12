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الثلاثاء، 12-03-2024 01:38 م

مدير عام النقل البري يتفقد مركز الشحن الجوي بمطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات خلال زيارة لمطار الملكة علياء الدولي، على سير عملية الشحن الجوي وإيجاد ساحة مناسبة لمواقف اصطفاف المركبات في منطقة الشحن.

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وتأتي هذه الزيارة بناء على اجتماع سابق عقد في هيئة تنظيم النقل البري، ضم كلاً من وزارة النقل، والملكية الأردنية، ودائرة الجمارك- المطارات والأجهزة الأمنية المعنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين ونقابة أصحاب شركات التخليص، تم الطلب خلاله متابعة عملية الشحن الجوي على أرض الواقع.


وأكد الوريكات، أن عملية الشحن تتوزع على ثلاث مجموعات هي المتقاعدون العسكريون، وشركات التخليص التي تقوم بتحميل البضاعة الواردة من خلال البيان الجمركي والشركات اللوجستية.


وأضاف، تم خلال الزيارة التباحث مع شركة الملكية الأردنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، ضرورة إيجاد ساحة مناسبة لعمل مواقف واصطفاف للمركبات في المنطقة لغايات إدارة وتنظيم عمليات الدخول والخروج لمركبات الشحن بإشراف هيئة تنظيم النقل البري من خلال منظومة إلكترونية متطورة، كما تم التباحث في كيفية التنظيم والتعاون حسب التعليمات الصادرة عام 2018 والمعمول بها.

 




 

 


 

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