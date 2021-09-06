مدير مدرسة السلط لـ الوكيل : ولي العهد وجهنا لاستمرار التعليم الوجاهي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مدرسة السلط الثانوية للبنين إبراهيم العبداللات ان زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله كانت بمثابة محرك قوي للعملية التعليمية في المدرسة .

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وأوضح العبداللات الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن زيارة ولي العهد كانت مفاجئة ، لافتا أنه لم يعلم أن سموه متواجد في المدرسة إلا بعد أن تقابل معه في ذات المكان ، وقال " تفاجأت بتواجده وكانت الفرحة عارمة لكافة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية " .

وأشار إلى أن سموه وجه بأهمية الوقوف على العملية التعليمية وضمان استمرار التعليم الوجاهي من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية إثر فيروس كورونا، حيث ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي وتحفيز الإقبال على التطعيم .

" لقد اتصف ولي العهد بالعفوية والبساطة ولقد خاطبنا بطريقة قريبة إلى القلوب وهذا الأمر ليس بجديد على الهاشميين ، حيث أن مدرسة السلط الثانوية لها مكانة خاصة بالنسبة إليهم فقد خرجت وما زالت تخرج النخب من هذا الوطن "، وفق العبداللات.

وبيّن أنه اطلع على المراحل النهائية لتطوير وإنشاء مدرسة السلط ، منوها أنه سيتم افتتاحها قريبا .

وتابع العبداللات " عبّر سمو ولي العهد عن فخره واعتزازه بالمدرسة التي كانت وما زالت تحتضن العقول والكفاءات ".

المدرسة في سطور

وتعتبر مدرسة السلط الثانوية أم المدارس الأردنية، والتي اقترن اسمها بتأسيس الدولة الأردنية، حيث لعبت دوراً بارزاً في الحياة العلمية والسياسية، وخرّجت آلاف القياديين في مختلف المناصب السياسية والبرلمانية والقضائية والإعلامية والاقتصادية والفكرية.



وتم تأسيس مدرسة السلط الثانوية في عام 1919، وتم بناء هذا الصرح العلمي على قمة تل الجادور.