مدير مركز الحسين للسرطان يفجر مفاجأة بشأن الاغلاقات وحظر التجول بالاردن

الوكيل الاخباري -

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جدد الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، التأكيد على أن "الاغلاق هو الحلّ الأسهل لصانع القرار، ليزيح عن كاهله عبء التنظيم والعمل على إنفاذ القانون".وأدرج منصور في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار أمانة الرياض في المملكة العربية السعودية بالسماح بالتسوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر طيلة (24) ساعة، قائلا إنه أول من اقترح سياسة تمديد ساعات الدوام في القطاعات المختلفة لتخفيف الازدحام عوضا عن سياسة الاغلاق والتضييق التي أثبتت عدم نجاعتها.وأضاف منصور إن الاغلاقات تسببت بتجمهر الناس بأعداد كبيرة في نفس المكان ونفس الوقت.ولفت إلى أن أمانة الرياض بدأت تطبق هذه السياسة، كما عادت الحياة إلى طبيعتها في دبي، مع تشديد الرقابة على الالتزام بوسائل الوقاية.