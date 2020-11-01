مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : ارتفاع دخولات مرضى كورونا و 95 حالة متواجدة الان

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان حالات الدخول اليومية الى المستشفى بسبب فيروس كورونا تتزايد بشكل كبير مما يزيد من الضغوط على الكوادر الطبية .

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واضاف الدكتور الغزو انه لغاية اليوم لا يوجد نقص بالكادر الطبي للتعامل مع مرضى كورونا مشيرا الى ان الوضع مستقر والاعداد كافية من اطباء وممرضين .

وحول حالات الاصابة بكورونا المتواجدة حاليا في المستشفى فقد قال الدكتور الغزو انه ولغاية الساعة التاسعة من مساء امس السبت يتواجد في المستشفى اكثر من 95 حالة حالتهم الصحية متوسطة الى حرجة .



