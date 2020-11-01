توضيح من مستشفى الجامعة حول كتاب تم تداوله على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- أكد مستشفى الجامعة الأردنية الأحد، التزامه باستقبال وعلاج المرضى كافة، وخاصة المرضى المؤمنين لدى وزارة الصحة والقطاعات كافة، في وقت جرى فيه تداول كتاب موجه من المستشفى للدفاع المدني يحمل اعتذارا عن استقبال أي حالة طارئة أو حرجة لعدم توفر أسرة عناية حثيثة مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي.

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الكتاب، الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المستشفى من خلاله اعتذارها عن استقبال أي حالة طارئة أو حرجة بسبب عدم توفر أسرة عناية حثيثة مركزة وعدم توفر أجهزة تنفس اصطناعي في المستشفى وامتلاء غرف الإنعاش في الطوارئ ووجود انتظار طويل في الطورائ وامتلاء وحدات كورونا.



ودعت إدارة المستشفى في الكتاب لتحويل جميع الحالات الحرجة والأعراض التنفسية (حراراة كحة ضيق بالتنفس وألم في الصدر وبلغم) وكبار العمر وحالات أعراض الجهاز التنفسي إلى مستشفيات أخرى.



وحمل الكتاب أيضا اعتذارا عن استقبال حالات مرضى يعانون من أعراض لأمراض الجهاز التنفسي المؤمنين على حساب وزارة الصحة.



مستشفى الجامعة الأردنية، قال في البيان الذي صدر بعد تداول الكتاب، إن إدارة المستشفى تنسق مسبقا وبشكل يومي مع إدارة الدفاع المدني لإبلاغهم حول الطاقة الاستيعابية لطوارئ المستشفى بشكل لحظي.



"هذا التنسيق يحدث منذ سنوات عديدة وخاصة في حالات حرجة تحتاج إلى دخول عناية حثيثة (...) وجب التنويه بالتزام مستشفى الجامعة الأردنية باستقبال وعلاج المرضى كافة وخاصة المؤمنيين لدى وزارة الصحة والقطاعات كافة المتعارف عليها انطلاقا من رؤية المستشفى بتقديم السند والعون لوزارة الصحة في ظل الوضع الصحي الحالي في الأردن"، بحسب البيان.





