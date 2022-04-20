الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

الفراية: 512 موقوفا في مراكز الإصلاح بتهمة الإتاوات

حصار النفط يكبد ليبيا فاقد إنتاج بأكثر من 550 ألف برميل يوميا

الهواري يوعز بنقل طفلة مصابة بضمور العضلات لمستشفى الملكة رانيا العبدالله

الأمير الحسن يكتب: مدينة السلام ودروب الآلام

النواب يجرّم الغش في المقاولات - تفاصيل

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

الأربعاء، 20-04-2022 02:16 م

مذكرة تفاهم بين الحديقة النباتية الملكية والوطني للبحوث الزراعية

1650451149299


الوكيل الإخباري - وقعت الحديقة النباتية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للحفاظ على التنوع الحيوي وحماية النظم النباتية واستدامتها في المملكة وتأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة داخليا وخارجيا.

اضافة اعلان


وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها مدير عام الحديقة المهندس محمد شهبز ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد في مقر الحديقة بمنطقة تل الرمان على تنفيذ مشاريع مشتركة للحفاظ على التنوع الحيوي وحماية النظم البيئية، وتسهيل استخدام الامكانيات البحثية والعلمية والمختبرات لكلا الجانبين، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ الدراسات وتبادل النتائج وتحديدا في مجال العينات النباتية الحية، الى جانب تقديم الاستشارات العلمية والفنية والفحوصات المخبرية لمكافحة الآفات والأمراض.


وقال شهبز ان الهدف من هذه المذكرة توفير المناخ التكاملي المناسب بين المؤسسات التي تعنى بالحفاظ على الغطاء النباتي بكافة عناصره وفق أعلى المعايير المعمول بها دوليا، وتوثيق الموارد الجينية لدرء المخاطر المهددة لها محليا ودوليا بالشكل الذي يتواءم مع الاتفاقيات والمبادرات الدولية لصون النبات، واسترجاع الموائل المهددة بالانقراض وإقامة المرافق والخدمات البحثية والتنموية.


واعرب عن تطلعه بإقامة أفضل الشراكات بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالشكل الذي يساهم في تعظيم الإنجاز في مجال صون النبات، مشيرا الى ان الحديقة النباتية كمنجز وطني ستكون مختبرا مفتوحا للباحثين والدارسين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبيت خبرة في مجال صون النبات واستدامته محليا واقليميا ودوليا.


بدوره اكد حداد ان توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن سعي المركز الوطني للبحوث الزراعية لإيجاد شراكات منتجة مع المؤسسات الوطنية المعنية بالحفاظ على الأصول النباتية والعمل على إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية واستدامتها.


وأشار الى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات وتحديدا بنك البذور.


وأضاف، اننا معنيون بالتوسع بإجراء الأبحاث والدراسات العلمية للحفاظ على التنوع الحيوي داخل وخارج الموائل ولحفاظ على الموارد الوراثية للغذاء والزراعة، لافتا الى ان الحديقة النباتية الملكية تمثل حاضنة رئيسية ومرجعا علميا لإجراء البحوث والدراسات المتخصصة نظرا للمستوى الريادي المتقدم الذي وصلت اليه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-04-20 at 4.44.46 PM

البطاينة نائبا لرئيس بلدية إربد الكبرى

العيسوي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المدانات

U6VNjrza5pvzInVyaXu8w9X2Z8sJDejPtSMXQthy

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات

WhatsApp Image 2022-04-20 at 3.55.43 PM

حزب الائتلاف الوطني يهنئ جلالة الملك بعودته سالما إلى أرض الوطن

M63A0240

القوات المسلحة: بذل أقصى الجهود لحماية الوطن

1648028126900

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

أخبار متعلقة
FOZLdzLWQAEpWOW

سفير الأردن لدى مصر يبحث أوجه التعاون مع نظيره الصربي

201e9b7e-bfeb-4c08-9c22-8429c24c7807

4 مليون و600 ألف أردني يحق لهم التصويت في الانتخابات عبر 1850 مركز اقتراع

220222105119790097453

الشريدة: لجنة تحديث القطاع العام غير معنية بتسريح الموظفين.. والشبول يكشف موعد انتهاء قانون الدفاع

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الصفدي: 70 أردنياً أبلغوا وزارة الخارجية رغبتهم بالبقاء في أوكرانيا

fd21298d1d62cf40c07c3903edfd6c99

حريق يلتهم أحد المحلات التجارية في الرمثا - تفاصيل

fd21298d1d62cf40c07c3903edfd6c99

تعليمات الخِيَم الرمضانية: منع تقديم الأراجيل لغير المرخصين والابتعاد عن الأماكن السكنية ودور العبادة