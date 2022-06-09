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الخميس، 09-06-2022 06:39 م

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثنائية المشتركة البحثية والأكاديمية.

وجاء توقيع الاتفاقية، خلال لقاء رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان وفداَ ليبيا ضم المستشار الثقافي في السفارة الليبية في عمان الدكتور احمد الدويك، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، والدكتور رمضان المدني، ورئيس اللجنة والمستشار الأكاديمي لوزارة التعليم العالي الليبية، الدكتور جمال الصغير.

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