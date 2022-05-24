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الثلاثاء، 24-05-2022 05:55 م

جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع الجامعات الكندية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، السفيرة الكنديّة في عمان دونيكا بوتي، سبل تعزيز التعاون البحثيّ والأكاديمي بين الجامعة والجامعات الكنديّة.

وأشار عوجان، خلال اللقاء، إلى ضرورة تعميق التواصل مع المؤسسات العلمية الكندية؛ لإيجاد فرص تعاون في المجالات البحثية كافة وبما يعود بالفائدة على مسيرة الجامعة المعرفية، مؤكدا أن البحث العلمي هو المؤشر الحقيقي على تطوير الواقع الأكاديمي للجامعات وهو وسيلة فضلى لرفع سويتها والارتقاء بتصنيفها ضمن معايير الجودة.

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