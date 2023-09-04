مذكرة تفاهم بين صندوق المعونة وجمعية الإغاثة الطبية العربية

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية، وجمعية الإغاثة الطبية العربية، مذكرة تفاهم، اليوم الاثنين، بهدف تقديم الخدمات الصحية الخيرية للفئات المحتاجة والتخفيف عنها من خلال توفير فرق تطوعية من أطباء ذوي اختصاصات مختلفة مدربين في مجال الصحة العامة.

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وقع المذكرة عن صندوق المعونة الوطنية مديرة عام الصندوق ختام شنيكات، ومن جانب جمعية الإغاثة الطبية العربية رئيس الجمعية الدكتور عوني البشير.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار بناء جسور التعاون بين صندوق المعونة الوطنية مع الجهات المعنية برفع سوية الأسر الفقيرة، وبهدف تأمين الحماية والرعاية لهذه الأسر.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتوافق على تقديم الدعم للفئات المستهدفة وفق قواعد البيانات المتوفرة في صندوق المعونة الوطنية والاستفادة من المعايير والأسس المعتمدة لدى صندوق المعونة في تقديم الدعم لمن يستحقه .



وأشادت شنيكات بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية، والتي تشغل عددا من المراكز الطبية التي تضم مختلف العيادات والاختصاصات الطبية، التي تدرك القيمة المضافة لهذا التعاون وأنها من الجمعيات الرائدة وذات الأهداف الإنسانية.



وقالت ان الصندوق يركز على اتباع نهج تشاركي يستهدف تكاتف الجهود كافة على المستوى الرسمي والتطوعي مع تركيزنا على تقديم خدمات نوعية للأسر المحتاجة.



بدوره، أكد البشير أهمية هذه الخطوة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع التطوعي في مساندة الجهد الذي يقوم به صندوق المعونة الوطنية في التخفيف عن الأسر الفقيرة.



وقال " نتطلع لان يكون صندوق المعونة الوطنية شريك رئيسي في القيام بدورنا الإنساني في تقديم المساعدة للأسر المستهدفة وخاصة في مناطق جيوب الفقر والنائية البعيدة عن مراكز المدن"، مشيرا إلى أن المعايير والأسس التي يضعها صندوق المعونة هي قوة للجمعية في تقديم الدعم للأسر المستحقة.