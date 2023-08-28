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الإثنين، 28-08-2023 05:39 م

افتتاح المبنى الجديد لصندوق المعونة الوطنية في المفرق

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الوكيل الاخباري - افتتحت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لصندوق معونة المفرق والبادية الشمالية الغربية.

وقالت الشنيكات في حفل الافتتاح الذي حضره مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية أحمد نصيرات، وعدد من وجهاء محافظة المفرق، إن من بداية العام الحالي، كان لصندوق المعونة الوطنية خطة لإعادة النظر في مكاتب وفروع صندوق المعونة الوطنية، بحيث تكون مستجيبة لاحتياجات الأسر المستفيدة من الصندوق.

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