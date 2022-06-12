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الأحد، 12-06-2022 04:36 م

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمفوضية الهولندية للتقييم البيئي

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الوكيل الإخباري - وقع وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، والمدير الدولي للمفوضية الهولندية للتقييم البيئي، روب فيرهيم، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي في الأردن.

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وتهدف المذكرة إلى تعزيز جهود وزارة البيئة في تحسين فاعلية تقييم الأثر البيئي في الأردن، وإدراج التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة لدمج البعد البيئي في مرحلة مبكرة من إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية.


وأكد الردايدة، خلال التوقيع، أن الوزارة تسعى من خلال هذا التعاون المشترك، إلى تعزيز واستدامة الموارد الطبيعية والمواءمة بين المخططات الشمولية وتطوير استراتيجيات التنمية.


من جهته، أشاد روب فيرهيم بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة لضمان معالجة دراسات تقييم الأثر البيئي لجميع التحديات الملحة، مثل تغير المناخ وشح المياه.

 




 

 


 

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