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الأحد، 08-10-2023 03:27 م

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والوطني لحقوق الإنسان

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم لغايات تنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

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ووقع المذكرة عن الوزارة، وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها عن المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيس مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، بحضور الدكتورة ريم أبو دلبوح والدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.

وتهدف المذكرة التي وقعت اليوم الأحد في مبنى الوزارة إلى التعاون والتنسيق في إعداد الدراسات والتقارير وتبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بحقوق الإنسان؛ بما يضمن توفر الأدوات والمعلومات كافة لإعداد الدراسات، وتبادل نتائج الاستشارات والدراسات والاستعانة بالخبرات المتخصصة المتوفرة لدى الجانبين والعمل على إنفاذ التوصيات المرتبطة بأهداف المذكرة جميعها.

 

 

 




 

 


 

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