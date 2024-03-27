مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية

الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، علي مراد، رئيسا للجمعية، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته بعد فوزها بانتخابات الجمعية بالتزكية.

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كما اختارت المهندس جمال بدران نائبا للرئيس، والمهندس فواز القطان أميناً للسر، والمهندس محمد الصمادي أميناً للصندوق، ومحمد القريوتي ورمزي المنى والمهندس أحمد السلاخ أعضاء.



وكانت الهيئة العامة للجمعية أقرت خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، التقريرين المالي والإداري عن أعمال (جيبا) للعام الماضي.



وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، لفت مراد إلى الدور الفاعل الذي تلعبه جمعية (جيبا) كإحدى مؤسسات المجتمع المدني وكممثل للقطاع الخاص في تجسير علاقاته مع نظيره الأوروبي بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وبين أن مجلس الإدارة الجديد سيضع خطة عمل جديدة لمواصلة مسيرة الجمعية في تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية وإقامة الشراكات المستقبلية الواعدة، وتقديم الخدمات لأعضاء (جيبا) من مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من البرامج الأردنية الأوروبية المشتركة لتبادل الخبرات ولرفع قدرات الشركات والمؤسسات الأردنية بشكل أكبر.



يذكر أن جمعية (جيبا)، هيئة غير ربحية تأسست عام 1995، وتضم بعضويتها شريحة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين أفراداً ومؤسسات.