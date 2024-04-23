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الثلاثاء، 23-04-2024 03:28 م

"مركزية المهندسين" تقر نظامي الصندوق التعاوني والمسؤولية المهنية

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الوكيل الإخباري - أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين خلال اجتماعها السنوي الاستثنائي الذي عقد أمس الاثنين، برئاسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي نظامي "الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب الهندسية"، و"التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية".

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وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس عبدالله غوشة، إن النظامين قدما من مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وإن موافقة الهيئة المركزية للنقابة الخطوة الثانية لإقرار النظامين، وأنه سبق وأن عرضا على الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية، حيث تمت الموافقة عليهما وإقرارهما والسير بالإجراءات الداخلية، وان المرحلة الثالثة هي إقرارهم من الهيئة العامة للنقابة.

 




 

 


 

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