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الأحد، 23-07-2023 04:23 م

مركز إيداع الأوراق المالية يطلق المرحلة الثانية من خدمة الرسائل النصية

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الوكيل الإخباري - أطلق مركز إيداع الأوراق المالية المرحلة الثانية من مشروع تطوير خدمات تقديم الرسائل النصية (SMS) عبر الهواتف النقالة الخاصة بالمستثمرين والخاصة بعمليات التداول المتممة في بورصة عمان.

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وقال المركز في بيان الأحد، إنه عمل على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتي ستتضمن إرسال رسائل نصية لكافة أنواع الحركات المتممة على حسابات المستثمرين من تحويلات الأوراق المالية وإجراءات الشركات وقيود الملكية ومنها حركات التحويل الإرثي، والعائلي، وقسمة الأوراق المالية المشتركة، والتغيرات المنفذة على الشركات الأعضاء من رسملة أو تخفيض أو إنهاء العضوية.


وأضاف، انه سيتم إرسال رسالة نصية للمستثمر في حال طلبه إصدار إشعار ملكية أو كشف حساب فور إصدارها، وسيتم إرسال رسالة نصية خاصة للمستثمر تبين انتهاء الإجراءات المرتبطة بإصدار اسم المستخدم والرقم السري الخاصة بالدخول إلى خدمة محفظتك الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن هذه الرسائل النصية سيتم إرسالها من خلال أرقام الهواتف النقالة المثبتة ضمن العنوان الدائم الخاص بالمستثمر لدى المركز.


وأشار إلى أن المركز قام بالتعميم على كافة أعضائه من الوسطاء وأمناء الحفظ، لضرورة التحقق من صحة بيانات عملائهم المثبتة من قبلهم على أنظمة المركز الإلكترونية والعمل على تحديثها، وعلى وجه الخصوص بيانات أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، لتمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات تقديم الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة (SMS).

 




 

 


 

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