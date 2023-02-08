مركز الأزمات يوضح: هذا ما يجب فعله قبل وأثناء وبعد وقوع الزلزال

الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للامن وادارة الازمات عدة نصائح للمواطنين لكيفية التصرف قبل وأثناء وبعد وقوع أي زلزال.
وبين المركز أنه يجب قبل وقوع الزلزال اتباع ما يلي:
التأكد من سلامة توصيل الكهرباء وتوصيلات الغاز
وضع الأجسام المتحركة في المنزل في الرفوف السفلية
الاحتفاظ بأرقام الهواتف المخصصة للطوارئ
وبين أنه خلال وقوع الزلزال يجب ما يلي:
عدم الهلع والخوف والذعر
إغلاق مصادر الطاقة الكهرباء والغاز
الاستعداد للانتقال الى مكان أكثر أمنا
وبعد وقوع الزلزال يجب ما يلي:
عدد اعاقة عملية إخلاء المصابين وتركها للجهات المعنية
الابتعاد عن المباني المتأثرة
الابتعاد عن التجمعات السكنية والتواجد في الأماكن المفتوحة
الحذر من هزات ارتدادية لاحقة.