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الأربعاء، 08-02-2023 08:06 م

مركز الأزمات يوضح: هذا ما يجب فعله قبل وأثناء وبعد وقوع الزلزال

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الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للامن وادارة الازمات عدة نصائح للمواطنين لكيفية التصرف قبل وأثناء وبعد وقوع أي زلزال.

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وبين المركز أنه يجب قبل وقوع الزلزال اتباع ما يلي: 


التأكد من سلامة توصيل الكهرباء وتوصيلات الغاز 
وضع الأجسام المتحركة في المنزل في الرفوف السفلية  
الاحتفاظ بأرقام الهواتف المخصصة للطوارئ 


وبين أنه خلال وقوع الزلزال يجب ما يلي: 


عدم الهلع والخوف والذعر 
إغلاق مصادر الطاقة الكهرباء والغاز 
الاستعداد للانتقال الى مكان أكثر أمنا


وبعد وقوع الزلزال يجب ما يلي: 
عدد اعاقة عملية إخلاء المصابين وتركها للجهات المعنية 
الابتعاد عن المباني المتأثرة 


الابتعاد عن التجمعات السكنية والتواجد في الأماكن المفتوحة 
الحذر من هزات ارتدادية لاحقة. 





 




 

 


 

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