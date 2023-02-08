مركز الأزمات يوضح: هذا ما يجب فعله قبل وأثناء وبعد وقوع الزلزال

الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للامن وادارة الازمات عدة نصائح للمواطنين لكيفية التصرف قبل وأثناء وبعد وقوع أي زلزال.

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وبين المركز أنه يجب قبل وقوع الزلزال اتباع ما يلي:



التأكد من سلامة توصيل الكهرباء وتوصيلات الغاز

وضع الأجسام المتحركة في المنزل في الرفوف السفلية

الاحتفاظ بأرقام الهواتف المخصصة للطوارئ



وبين أنه خلال وقوع الزلزال يجب ما يلي:



عدم الهلع والخوف والذعر

إغلاق مصادر الطاقة الكهرباء والغاز

الاستعداد للانتقال الى مكان أكثر أمنا



وبعد وقوع الزلزال يجب ما يلي:

عدد اعاقة عملية إخلاء المصابين وتركها للجهات المعنية

الابتعاد عن المباني المتأثرة



الابتعاد عن التجمعات السكنية والتواجد في الأماكن المفتوحة

الحذر من هزات ارتدادية لاحقة.







