مركز الإنعاش القلبي الرئوي بوزارة الصحة يحصل على اعتماد جمعية القلب الأميركية

الوكيل الإخباري - حصل مركز الإنعاش القلبي الرئوي في وزارة الصحة على اعتماد جمعية القلب الأميركية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.

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ورعى وزير الصحة فراس الهواري لدى زيارته لمركز الإنعاش القلبي الرئوي في وزارة الصحة الاحتفال الذي نظمه المركز بمناسبة حصوله على الاعتماد الرسمي من قبل جمعية القلب الأميركية لتقديم تدريب الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم لكوادر الوزارة، بحضور السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس ونائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إميلي كرونيك.



واطّلع الهواري ودي لوكاس وكرونيك خلال الزيارة على أعمال تجديد وتجهيز المركز المنفذة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.



وقال وزير الصحة "إنّ اعتماد جمعية القلب الأميركية لمركز الإنعاش القلبي الرئوي يُمثِّل خطوة كبيرة ضمن التزام الوزارة بالتحسين المستمر لمهارات ممارسي الرعاية الصحية في الأردن.



وأكدّ على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصحة للعملية التدريبية لكوادرها الصحية لتأهيل هذه الكوادر ورفع كفاءتها بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمرضى في مستشفيات وزارة الصحة.



ولفت إلى أنّ استحداث المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة أحدث نقله نوعية في تدريب الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة المعتمدة.



وأشار الهواري إلى أنّ المركز عقد ما يزيد عن (550) دورة تدريبية لدعم الحياة الأساسية والمتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية والمعتمدة من جمعية القلب الأميركية تم خلالها تدريب أكثر من ألفين من الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة المعتمدة من جمعية القلب الأميركية، وتدريب 6 آلاف من الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة المعتمدة محلياً.



من جهتها، أكّدت نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إميلي كرونيك على أن "بناء قدرات العاملين الصحيين في الأردن أمر أساسي للنهوض بالخدمات الصحية وحماية الأرواح في جميع أنحاء المملكة. تجمع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والأردن شراكة طويلة الأمد لتعزيز النظام الصحي في المملكة وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية."



بدوره، أكّد السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس على أن "إسبانيا، بصفتها شريكاً وثيقاً وملتزماً للأردن، تؤمن إيماناً راسخاً بأن العمل مع الحكومة الأردنية هو أفضل طريقة للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الخدمات العامة للجميع. لذا تدعم إسبانيا تحسين صحة الأردنيين واللاجئين عبر تعزيز منظومة الصحة العامة في الأردن من خلال الدعم المالي بين الحكومات والمقدم إلى وزارة الصحة لتدعيم قدراتها وتعزيز اللامركزية في إدارة وتقديم الرعاية الصحية الأساسية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة."



وحصل المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة التابع لوزارة الصحة على اعتماد جمعية القلب الأميركية لتقديم دورات دعم الحياة المتقدم للقلب والأوعية الدموية بدعم من مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حيث يوفر المركز تدريباً أساسياً ومتقدماً لدورات دعم الحياة المتقدم للقلب والأوعية الدموية ودعم الحياة الأساسي وهي برامج مصمّمة لإنقاذ الأرواح في الحالات الطبية الطارئة.



ويضم المركز الذي يعمل تحت إشراف مديرية التعليم والتدريب الطبي بوزارة الصحة سبعة مدربين لبرنامج دعم الحياة المتقدم للقلب والأوعية الدموية تمّ اعتمادهم من قبل جمعية القلب الأميركية، ويهدف المركز إلى توفير تدريب عالي الجودة لكافة الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والبالغ عددهم نحو 25000.



يذكر أنّ مركز التدريب على برامج دعم الحياة تأسس في موقعه الحالي في عام 2021 بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إطار المساعدات الأميركية الممتدة منذ عقود لقطاع الرعاية الصحية في الأردن، حيث قدم مشروع استدامة النظم الصحية المحلية المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمركز أدوات تدريبية ودمى خاصة بالمحاكاة ومواد تدريبية خاصة بتدريبات دعم الحياة المتقدم للقلب والأوعية الدموية وتدريب دعم الحياة الأساسي. كما قام المشروع بتدريب المئات من المتخصصين في الرعاية الصحية على مهارات دعم الحياة الأساسية.