مركز البحوث الزراعية: التحدي الحقيقي للزراعة في الأردن هو المياه

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، اليوم الأحد، إن المركز يتوسع حاليا ببحوث المياه الرمادية والمالحة والمعالجة لاستغلالها بالشكل الأمثل، والابتعاد عن مياه الشرب والأحواض الجوفية الصالحة للشرب.

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وأضاف حداد، خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية، أنه تمت صيانة عدد من الآبار في مختلف مناطق المملكة لمحطات المركز الوطني، كبئر الربة في الكرك الذي عاد إلى العمل قبل أيام بعد أن كان متوقفا منذ العام 1974.



وأشار إلى أن التحدي الحقيقي للزراعة في الأردن هو المياه وليس الأراضي الصالحة أو المستصلحة للزراعة، مبينا أن وزارة الزراعة خصصت 36 ألف دونم للزراعة والمشكلة تكمن في توافر المياه.



وعن ابتعاث الموظفين للدراسات العليا، أوضح حداد أن هناك 54 موظفا مبتعثين للدراسات العليا بمساقات محددة للمركز، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الابتعاث بدون التفرغ الكامل للاستفادة من الموظف خلال فترة الابتعاث.