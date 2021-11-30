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الثلاثاء، 30-11-2021 06:37 م

مسؤول ملف كورونا : الاغلاقات وحظر يوم الجمعة اخر ما تفكر به الحكومة

حظر


الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا د .عادل البلبيسي ان الاغلاقات وحظر يوم الجمعة والغاء الحفلات و المهرجانات اخر ما تفكر به الحكومة لغاية هذه اللحظة.

وحول مدى تأثير عودة المدارس على الوضع الوبائي، قال البلبيسي في تصريحات صحفية إن  تأثير اغلاق المدارس على الطلبة اكثر بكثير من فيروس كورونا لأنها هامة جداً ولابد من عودة الطلبة إلى المدارس واستمرار التعليم الوجاهي، وخاصة بأن المدرسة ليست بؤرة للفيروس . 

وأضاف البلبيسي ان الوضع الوبائي ما زال جيداً ولم نصل لذروة الموجة الجديدة .

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