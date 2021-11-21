الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 02:17 م

قرارات حكومية مرتقبة بعد ارتفاع إصابات كورونا في المملكة

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الوكيل الاخباري- تتجه الحكومة، الاحد، لإصدار قرارات جديدة لمكافحة فيروس كورونا.اضافة اعلان


وقال المصدر، إنّ مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا، الأحد، لتحديد الإجراءات التي ستنفذ بعد ارتفاع نسب الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا.

وسجل في الأردن، 16 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و1855 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 911270 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة السبت.

وازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن في آخر 3 أسابيع بنسبة تراوحت بين 30-40%، وفق رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب السبت، بينما وصلت نسبة الارتفاع في عدد الوفيات بالفيروس في ذات الفترة بحدود 41%. 

 




 

 


 

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