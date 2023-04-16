مسابقة دينية رمضانية في لواء المزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - نظم مركزا شباب وشابات ذات راس، بالتعاون مع مدرسة أسماء بنت أبي بكر التابعة لمديرية تربية لواء المزار الجنوبي، اليوم الأحد، مسابقة دينية رمضانية، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء اللواء.



وقالت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب الكرك، الدكتورة ثروت المعاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المسابقات الرمضانيّة تعد وسيلة مهمّة من الوسائل التربويّة الهادفة لتعميق القيم الإسلامية في نفوس الشباب، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة لديهم، بالإضافة إلى أنها تساهم في نشر المعلومات الثقافيّة وزيادة وعي الشباب.

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