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الأربعاء، 19-04-2023 04:34 م

مستشفى الطفيلة الحكومي يجري أول عملية تكميم المعدة

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الوكيل الاخباري - نجح أطباء قسم الجراحة العامة في مستشفى الطفيلة الحكومي في إجراء أول عملية جراحية تكميم معدة مريض يعاني من السمنة، وتعد الأولى على مستوى المستشفيات الحكومية في الجنوب.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور حمزة الصقور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن كوادر عمليات المستشفى أجرت أول عملية على مستوى الجنوب لتكميم معدة مريض يعاني من مشاكل في السمنة تكللت بالنجاح، وأشرف عليها نخبة من أطباء الاختصاص.

وأشار الصقور إلى سعي المستشفى لتوفير منظومة شاملة ومتكاملة ومتخصصة لعلاج أمراض السمنة من خلال طاقم طبي كامل على قدر عالٍ من الخبرة والمهارة، بالإضافة إلى أخصائيي التغذية لمتابعة جميع الحالات.
وأجرى العملية أطباء الجراحة داود داود، وباسل أبو الهيط، وأويس ربيحات، ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور زيد الغول، وأخصائي التخدير الدكتور وسام معايطة، ومقيم تخدير الدكتور عمر الضروس، وفني تخدير عمر السفاسفة، ورئيس قسم التمريض رامي القيسي، والممرضان عصام حنون و بلقيس المرافي.



 




 

 


 

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