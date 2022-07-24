مستشفى المقاصد ينظم ندوة علمية بالتعاون مع أطباء أمريكيين

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، اليوم الأحد، ندوة علمية حول استخدام أحدث تقنيات تِكنولوجيا النَّانو (Bexa) في التشخيص المبكر والوقاية من الإِصابة بسرطان الثدي.



وشارك في الندوة التي عقدت تحت شعار "دعونا نذهب إِليهِم وهم أصِحاء قبل أن يأتوا إِلينا وهم مَرضى" المدير التنفيذي، رئيس مجلس إدارة شركة شور تتش (Sure Touch) الأميركية، الدكتور جوي بيترسون الذي زار المستشفى على رأس وفد طبي أميركي، وممثل شركة "ميد جيو" الأميركية الصانعة لجهاز بيكسا في الأردن الدكتور زياد نجار.

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