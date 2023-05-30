الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بمشاجرة في اربد

مسيرة بحرية بالعقبة احتفالا بزفاف ولي العهد

وفاة شخص غرقا في منطقة الخالدية بالمفرق

احتفال جماهيري كبير بزفاف سمو ولي العهد بالبترا

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي مهنئا بإعادة انتخابه

إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد

إربد: اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

شاهد : الامير الحسن بن طلال ينشر فيديو بمناسبة زفاف ولي العهد

وادي الأردن : مشاريع الحصاد المائي في الجنوب وصلت لأقصى سعتها التخزينية

المركز الوطني للسكري : سنلاحق هؤلاء قضائيا !

الثلاثاء، 30-05-2023 11:29 م

مسيرة بحرية بالعقبة احتفالا بزفاف ولي العهد

eeeee


الوكيل الاخباري - نظمت جمعيات القوارب، والصيادين، والصيد الترفيهي، والقوة البحرية الملكية، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وشركة الخدمات البحرية، والشركات السياحية والفعاليات الشعبية الرسمية في العقبة مسيرة بحرية كبرى ضمت أكثر من 250 قاربا احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة السيف.

وتقدم المسيرة التي نظمت تحت شعار "نفرح بالحسين" ورفعت الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب عبيد ياسين وعدد من المسؤولين الحكومين ووجهاء وشيوخ المحافظة.

وأكد النائب ياسين الذي أشرف على تنظيم المسيرة أن هذه التظاهرة البحرية الكبرى التي شارك فيها أبناء العقبة خاصة أصحاب القوارب تعبر عن اعتزاز الأردنيين جميعا بالقيادة الهاشمية الحكيمة وفرحهم بزواج ولي العهد والتفافهم حول قيادتهم مجددين العهد والولاء والبيعة للملك.

ونقل النائب ياسين تهاني أبناء العقبة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا بمناسبة قرب زفاف ولي العهد على الأنسة رجوة السيف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202317222816157000157

الامن العام : وفاة واصابة بمشاجرة في اربد

720192595342348800467

وفاة شخص غرقا في منطقة الخالدية بالمفرق

ww

احتفال جماهيري كبير بزفاف سمو ولي العهد بالبترا

33763bc9-الملك

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي مهنئا بإعادة انتخابه

rrrr

إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد

fff

إربد: اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

أخبار متعلقة
w

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان

FmCtZuvX0AIuqEN

جمعية مربي الأسماك تنفي استخدام مزارع مخلفات الدواجن كغذاء

5202318225855761539433

الجيش ينقذ 26 سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

5202310221857795036562

اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

ارادة

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

www

قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ سائحة في خليج العقبة