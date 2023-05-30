مسيرة بحرية بالعقبة احتفالا بزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - نظمت جمعيات القوارب، والصيادين، والصيد الترفيهي، والقوة البحرية الملكية، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وشركة الخدمات البحرية، والشركات السياحية والفعاليات الشعبية الرسمية في العقبة مسيرة بحرية كبرى ضمت أكثر من 250 قاربا احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة السيف.



وتقدم المسيرة التي نظمت تحت شعار "نفرح بالحسين" ورفعت الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب عبيد ياسين وعدد من المسؤولين الحكومين ووجهاء وشيوخ المحافظة.



وأكد النائب ياسين الذي أشرف على تنظيم المسيرة أن هذه التظاهرة البحرية الكبرى التي شارك فيها أبناء العقبة خاصة أصحاب القوارب تعبر عن اعتزاز الأردنيين جميعا بالقيادة الهاشمية الحكيمة وفرحهم بزواج ولي العهد والتفافهم حول قيادتهم مجددين العهد والولاء والبيعة للملك.



ونقل النائب ياسين تهاني أبناء العقبة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا بمناسبة قرب زفاف ولي العهد على الأنسة رجوة السيف.

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