مسيرة حاشدة في عمان نصرة لغزة - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك المئات، في مسيرة حاشدة، انطلقت بعد صلاة الجمعة، من المسجد الحسيني في عمّان، نصرة لغزة.



ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام الأردنية والفلسطينية، وهتفوا بشعارات تندد بالعدوان الغاشم على القطاع، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزيين.



وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك، ووضع حد لهذه المجازر، ومحاسبة الاحتلال.



وأشاروا إلى أن الأردن يقف دوماً إلى جانب الفلسطينيين، ويقدم المهج والأرواح نصرة للقضية الفلسطينية.

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