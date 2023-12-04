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الاحتلال يكشف عن هوية ضابطين قتلا اليوم بغزة

الإثنين، 04-12-2023 10:44 م

مسيرتان بمخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي نصرة لغزة

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الوكيل الاخباري - خرجت جموع حاشدة، مساء اليوم الاثنين، في مسيرتين بمخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي، تنديدا بالعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على غزة وبالمجازر الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين والأبرياء والعزل.

وأكد المشاركون في المسيرتين اللتين أقيمتا بالتزامن مع مسيرات مماثلة في جميع المخيمات الفلسطينية بالأردن، دعت إليها هيئة التنسيق الوطني لمخيمات اللاجئين الفلسطينين، تمسكهم بحق العودة ودعم ونصرة الصمود الأسطوري للأهل في قطاع غزة.

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