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الإثنين، 19-06-2023 12:38 م

مسيس: معدل قانون السير جاء بوقته وتغليظ العقوبات ضرورة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي مسيس إن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 خطوة بالطريق الصحيح لتحقيق السلامة المرورية، مبيناً بأن الملتزمين بقواعد وأولويات المرور لن يتأثروا بتغليظ العقوبات.اضافة اعلان


وأضاف مسيس ، عبر إذاعة الأمن العام، بأن مشروع قانون السير لعام 2023 جاء بوقته بعد مشاهد الاستهتار واللامبالاة من قبل بعض السائقين والتي راح ضحيتها مئات الضحايا سنويا.

وأكد بأن تغليظ عقوبات المخالفات المرورية الجسيمة بحسب مشروع القانون سينعكس إيجابا بانخفاض عدد الوفيات والإصابات البشرية والكلف الاقتصادية لإصلاح المركبات المتضررة بالحوادث.

ولفت بأن تغليظ عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة ضرورة بعد ملاحظة بأن أن أغلب السائقين يستخدمون الهاتف أثناء القيادة بشكل كبير.

 




 

 


 

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