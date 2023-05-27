الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

الوكيل الإخباري - أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية إنه لا اغلاق على أي من الطرق الخارجية لغاية اللحظة، مضيفاً أنه وفي حال انعدام الرؤية سيتم إغلاق طرق احترازيا بشكل مؤقت.

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وأضاف مندوب الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن طرق المملكة الخارجية الجنوبية والشرقية تتعرض لهبات غبارية من وقت لآخر وزخات متفرقة في بعض المناطق بحسب دائرة الأرصاد الجوية.



وأشار إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية في حال تساقط الأمطار وخطورة الانزلاق.



ودعا جميع مستخدمي الطرق التقيد التام بتعليمات وتوجيهات ضباط الإدارات المرورية المنتشرين على كافة الطرق الخارجية والداخلية حفاظا على السلامة العامة .