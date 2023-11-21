مشاركون بمعرض قطر للسياحة والسفر يشيدون بالأردن كوجهة سياحية عالمية

الوكيل الاخباري - أشاد خبراء ومتخصصون وعاملون في قطاع السياحة العالمي، يشاركون بمعرض قطر الدولي للسياحة والسفر الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين، بالسياحة في الأردن وجاذبيتها العالية، مشيرين إلى أنها تعد وجهة سياحية عالمية ونقطة جذب سياحي تحظى بمقدرة تنافسية كبيرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم.



وأكد المشاركون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة في الأردن يتميز بسحر خاص لجذب السائحين من مختلف دول العالم، كون الأردن يحظى بمرافق وأماكن سياحية وطبيعية مميزة.



وشدد الخبراء على التاريخ العريق الذي تتميز به المملكة الأردنية الهاشمية وتنوعها الثقافي والطبيعي، وهو ما يستهوي السياح ويثير ذهولهم وإعجابهم.

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