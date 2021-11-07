الأحد 07-11-2021
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الأحد، 07-11-2021 11:28 ص

مشاريع جديدة لتحسين الواقع التعليمي في معان

طفل


الوكيل الإخباري - تنفذ مديرية تربية منطقة معان، عددا من مشاريع البنية التحتية لتحسين الواقع التعليمي ورفع كفاءته.

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وقال مدير التربية وهبي آل خطاب اليوم الأحد، إن العمل جار لتنفيذ مشروعين لإنشاء ملعبين خماسيين لمدرسة ذكور معان الثانوية وبنات نسيبة الثانوية وفق أحدث المواصفات، وإنشاء قاعة متعددة الأغراض لمدرسة عبد الرحمن بن عوف.


وأوضح أن تلك المشاريع جاءت بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا على إنشاء مدرسة عبدالله بن رواحة وهي مدرسة حديثة ضمن معايير متقدمة، و بكلفة تقريبية تصل إلى مليونين و300 ألف دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.


واشار الى ان العمل جار حاليا لإنشاء مدرسة أبو بكر الصديق بكلفة تقريبية تصل إلى مليون و300 ألف دينار ضمن مخصصات موازنة محافظة معان، وقد وصلت نسبة الإنجاز الى 85 بالمئة.


واكد آل خطاب أنه تم إحالة عطاء لإنشاء مدرسة عثمان بن عفان ومدرسة أسامة بن زيد لفئة الذكور و بكلفة تقريبية تصل الى مليون دينار، موضحا أن مشاريع إنشاء تلك المدارس ستسهم في تخفيف الاكتظاظ في المدارس وستعمل على تحسين واقع البيئات التعليمية ورفع مستواها.


وقال إن العمل جار لتنفيذ مشروع عطاء صيانة مدارس معان بكلفة 100 ألف دينار، وأنه سينتهي خلال شهر، مضيفا أن تلك الاعمال ستدعم البيئات التعليمية وتجعلها آمنة وصديقة للطلبة.


 




 

 


 

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