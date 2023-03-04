مشاريع كبرى في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي تقدر بـ 10 مليارات دينار

الوكيل الإخباري - قدرت الحكومة حاجتها لـ 10.470 مليارات دينار أردني لتنفيذ مشاريع كبرى تخطط لتنفيذها بالشراكة بين القطاع الخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025).

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ووفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن من بين المشاريع التي تنوي الحكومة إقامتها إدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض ضمن منطقة ميناء العقبة الجديد بتكلفة 10 ملايين دينار، كذلك إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة بتكلفة 50 مليون دينار.



وتشمل المشاريع الكبرى أيضا، إنشاء جامعة طبية عبر الصندوق السعودي الأردني بقيمة 290 مليون دينار، ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة 4 مليارات دينار، ومشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) بتكلفة 3 مليارات دينار.



ويضاف إلى ذلك، مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى العقبة – عمّان) بتكلفة 1.9 مليار دينار، مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي بكلفة 30 مليون دينار، ومشروع الربط الكهربائي الأردني - السعودي بكلفة 39 مليون دينار.



وأشار البرنامج التنفيذي للرؤية، أن المشاريع تشمل أيضا رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميغاواط، ومشروع لإنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بكلفة 46 مليون دينار، ومشروع لإنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر معبر الملك الحسين الجديد بكلفة 225 مليون دينار.



وقدرت الحكومة حاجتها إلى 400 مليون دينار لمشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق (Toll Road)، إضافة إلى 300 مليون دينار لمشروع تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة.

