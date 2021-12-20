مشروبات ساخنة من الدوريات الخارجية للسائقين - صور

الوكيل الإخباري - في بادرة مميزة، قدمت إدارة الدوريات الخارجية مساء أمس الأحد، المشروبات الساخنة لمرتادي الطرق الخارجية، نظراً لبرودة الطقس و لتفقد السائقين عبر المناطق البعيدة أثناء تنقلهم.

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وأشاد مواطنون بهذه المبادرة التي انطلقت لدى فرع دوريات الرويشد وامتدت الفعالية في فرع دوريات المفرق وستشمل باقي المناطق.



وتأتي مثل هذه الفعاليات لتعميق معنى التواصل على الطرقات والتعايش مع مرتادي الطريق تحقيقاً للشعور بالأمن والاطمئنان لتواجد الأمن في مختلف الأوقات والظروف.