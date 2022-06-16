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الخميس، 16-06-2022 12:51 م

مصدر حكومي : لا رفع على أسعار الدخان العام الحالي

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي مسؤول التوجه لرفع أسعار الدخان العام الحالي.

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وأكد المصدر عدم وجود أي نية لدى الحكومة لرفع الضريبة المفروضة على أسعار السجائر.


وقال إنه لا زيادة ضرائب على أسعار الدخان، وما يجري تداوله غير صحيح"، مشيرا إلى أن بعض التجار لديهم كميات كبيرة من السجائر لا يستطيعون تصريفها، الأمر الذي يدفعهم لبث تلك الإشاعات بهدف بيع ما لديهم من كميات.


وجدد المصدر تأكيد التعهد الحكومي بالتزامها بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، موضحا أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب. ( الغد) 


 




 

 


 

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