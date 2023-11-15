الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مصدر مسؤول يعلق على استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

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الصفدي: إسرائيل لن تستطيع أن تدعي أن هناك نفقا تحت المستشفى الميداني الأردني

الأربعاء، 15-11-2023 11:02 م

مصدر مسؤول يعلق على استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

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الوكيل الإخباري - قال مصدر مسؤول انه وبعد أصرار الأردن على إدامة عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة من خلال الإنزالات الجوية للمواد الطبية واللازمة لضمان استمرارية عمله بإصرار وعزيمة، عمدت إسرائيل على الاعتداء على المستشفى لدفع الأردن لوقف الخدمة الصحية المقدمة للأشقاء في غزة ضمن مسلسل اعتداءاتها على جميع مستشفيات القطاع.

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وأكد المصدر أن ساعات فقط فصلتنا عن إشاعات استخدام المستشفى الميداني الأردني كمركز تجسس على المقاومة ثم الاعتداء الإسرائيلي السافر على كوادر المستشفى ما يشير بوضوح الى مصدر التضليل الإعلامي الذي واجهه المستشفى الأردني.

 




 

 


 

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