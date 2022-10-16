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الأحد، 16-10-2022 03:06 م

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

شركة مصفاة البترول الاردنية


الوكيل الإخباري - أكّدت شركة مصفاة البترول الأردنيّة، أنّها لم تعلن عن توفّر أيّ شواغر لوظائف جديدة لديها.

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وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنّ الإعلانات الّتي يجري ترويجها بشكل متكرّر عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ حول وظائف جديدة في الشركة غير صحيحة مطلقاً.


وأضافت أنّ أيّ شواغر وظيفيّة جديدة يجري الإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونيّ للشركة وصفحات الشركة الرسميّة الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ بالإضافة للصحف اليوميّة.


وحذّرت الشركة من الانصياع وراء تلك الإعلانات وغيرها من الإعلانات المضلّلة خصوصاً وأنّ بعضها تضمن تحديد مواقع إلكترونيّة معيّنة لتقديم طلبات الالتحاق بالوظائف المزعومة، وقد يتمّ من خلالها طلب دفع مبالغ مقابل ذلك ممّا يشكّل احتيالاً وتغريراً بالشباب الباحثين عن عمل.


وأكّدت الشركة احتفاظها بحقّها القانونيّ وملاحقة كلّ من كان له علاقة بمثل هذه الإعلانات.

 




 

 


 

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