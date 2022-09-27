صرف رواتب شهر آب الماضي لعمال الصيانة في البشير

الوكيل الإخباري - خاص

علم موقع "الوكيل الإخباري"، إنه تم تحويل رواتب عمال الصيانة في مستشفى البشير عن شهر آب الماضي إلى حساباتهم البنكية.

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وقالت مصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن العمال سيتسلمون رواتبهم اليوم أو يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير.



بدوره أكد مدير المستشفى الدكتور علي العبداللات لـ"الوكيل الإخباري"، إن إدارة المستشفى قامت برفع أسماء العمال في موعدها المحدد تمهيدا لصرف الرواتب الشهرية لهم.



وقال العبداللات إن التأخير في العادة لا يكون من المستشفى.



وكانت وصلت شكاوى من عمال الصيانة في مستشفى البشير (أصحاب العقود) من تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، الأمر الذي يرتب عليهم كلفا إضافية لتغطية المصاريف الأساسية.