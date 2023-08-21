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الإثنين، 21-08-2023 04:10 م

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

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الوكيل الاخباري - بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، مع رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، اليوم الاثنين، إجراءات الوزارة في تطوير المنتج السياحي في السلط.

وأكد القيسي خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أهمية وضع خطة عمل تشاركية لتحديد الأولويات السياحية في السلط، للإسهام في إحداث نقلة نوعية في تطوير المواقع التي تتميز بمقومات سياحية فريدة.

وأشاد الحياري بجهود وزارة السياحة في إدارة ملف إدراج السلط على قائمة التراث العالمي ومتابعتها مشاريع المدينة.

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