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الأربعاء، 17-04-2024 11:49 ص

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 597,134 مسافرًا خلال شهر آذار 2024

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الوكيل الاخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 597,134 مسافرًا خلال شهر آذار، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 19.2% مقارنة بإحصائيات عام 2023. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر ذاته 5,476 حركة، بانخفاض نسبته 11.4%، وتعامل مع 6,361 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 13.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وفيما يتعلق بالإحصائيات منذ بداية العام، استقبل المطار 1,968,993 مسافرًا، محققًا انخفاضًا نسبته 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما بخصوص حركة الطائرات، سجّل المطار 16,639 حركة، بانخفاض نسبته 5.5%، وتعامل مع 19,339 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 30.3%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تأثّرت نتائجنا الإجمالية بشكلٍ كبير بشهر آذار وتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وهي فترة تُعرَف بانخفاض نشاط السفر فيها، بالإضافة إلى التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع غزة. مع ذلك، نبقى ملتزمين بالعمل عن كثب مع فِرَقنا وشركائنا لضمان استعادة مطار الملكة علياء الدولي للزخم، والاستمرار في تزويد المسافرين بتجربة سفر فاعلة ومريحة ومُرحِّبة يشعرون خلالها كأنّهم في بيتهم".

 

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