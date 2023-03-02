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الخميس، 02-03-2023 04:13 م

مطار الملكة علياء يستقبل أول طائرة سياحية عارضة من ميلانو

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الوكيل الإخباري- حطت في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الخميس، أول طائرة عارضة من مدينة ميلانو الإيطالية وتحمل على متنها سياحا، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا يربط مدينة عمان بمدينة ميلانو، وذلك لاستقطاب سياح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة.اضافة اعلان


وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن تدشين هذا الخط السياحي من خلال شركة (ALPITOUR) وبمعدل رحلة أسبوعيا حتى نهاية الموسم، يؤكد صحة النمو في أعداد السياح المتزايد، والتي تأتي تأكيدا على ارتفاع النشاط السياحي من رحلات الطيران العارض بقصد السياحة في المملكة.

وقال عربيات، إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والآثار والهيئة، لافتاً الى جهود سفارة المملكة في إيطاليا للنهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

وأوضح، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار علياء الدولي في عمان، ومطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، مبينا أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من إيطاليا ودول أوروبية أخرى الى المملكة.

وأكد عربيات، حرص الهيئة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمان والعقبة؛ وبقية المناطق السياحية في الأردن.

 




 

 


 

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