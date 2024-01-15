مطالب بايجاد حلول مرورية لتقاطع طريق البترول في إربد

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طالب رئيس بلدية المزار الجديدة المهندس محمد الشرمان، بضرورة إيجاد حلول فنية و مرورية لتقاطع طريق البترول مدخل ( بلدة جحفية ) في اربد، لتزايد خطورته وتسببه بحوادث تصادم بين المركبات بين الحين والآخر.وقال إن خطورة التقاطع تكمن في غياب عناصر السلامة المرورية فيه، بشكل يضع السائقين الداخلين والخارجين، تحت حسابات التخمين والتقدير غير الدقيق أو التجاوز الخاطئ في قطع الطريق، مبينا أن الطريق بحاجة إلى وضع إشارة ضوئية للحد من الحوادث المتكررة التي يشهدها، إضافة لعدم وجود جزيرة وسطية وافتقاره إلى الإضاءة واللوحات الإرشادية والعاكسات الفوسفورية.وزاد أن التقاطع يشكل خطورة يومية على سلامة السيارات والمشاة والمنازل المجاورة، حيث يعد شارعا حيويا كونه يربط بين طرق حيوية تمتد إلى ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة و بني عبيد وقصبة اربد.من جهته، قال متصرف اللواء الدكتور عماد كنعان، إنه أوعز إلى لجنة السلامة المرورية المشكلة برئاسة مساعد المتصرف عبد الرحمن الشبل، للكشف على الموقع حسب الأصول ووضع الحلول الفنية والتوصيات المرورية المناسبة، بما يكفل تحقيق عناصر ومتطلبات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.